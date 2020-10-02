СМИ: cостояние заразившегося коронавирусом Трампа ухудшилось

У президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусной инфекцией, появился кашель и температура. Его состояние ухудшилось.
Двое республиканцев, которые находятся «в тесном контакте с Белым домом»,
Позже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что Трамп планирует обратиться к американцам.
Я не буду подтверждать конкретно, что будет от него, но можно сказать, что вы будете видеть и слышать президента, по мере того как он работает по своему графику, — отметила Макинани в эфире телеканала Fox News.
В предвыборном штабе Трампа добавили, что все намеченные мероприятия с участием американского президента отложены или переведены в виртуальный формат, передаёт РИА Новости.
Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь они под вопросом. Также, судя по всему, не состоятся и анонсированные ранее встречи с избирателями.
Как передавал NEWS.ru, представитель Демократической партии и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис сдала тест на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.
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