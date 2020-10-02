СМИ: cостояние заразившегося коронавирусом Трампа ухудшилось

https://static.news.ru/photo/1153daa6-04dd-11eb-83e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

У президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусной инфекцией, появился кашель и температура. Его состояние ухудшилось.

Двое республиканцев, которые находятся «в тесном контакте с Белым домом», сообщили сотруднику Vanity Fair, что у супруги главы государства нет симптомов болезни. В администрации президента США беспокоятся о здоровье 74-летнего политика.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что Трамп планирует обратиться к американцам.

Я не буду подтверждать конкретно, что будет от него, но можно сказать, что вы будете видеть и слышать президента, по мере того как он работает по своему графику, — отметила Макинани в эфире телеканала Fox News.

В предвыборном штабе Трампа добавили, что все намеченные мероприятия с участием американского президента отложены или переведены в виртуальный формат, передаёт РИА Новости.

Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь они под вопросом. Также, судя по всему, не состоятся и анонсированные ранее встречи с избирателями.

Как передавал NEWS.ru, представитель Демократической партии и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис сдала тест на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.