Шансы Трампа и Байдена на голоса Невады сравнялись

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После подсчёта 85% голосов шансы кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Джо Байдена на получение голосов шести выборщиков от штата Невада сравнялись.

Оба политика набрали по 49% голосов избирателей, следует из подсчётов социологической службы Edison Research. До этого в штате с минимальным отрывом лидировал Байден, передаёт ТАСС.

Всего для победы на выборах кандидату требуется получить голоса 270 выборщиков.

Как сообщал NEWS.ru, Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов — в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Байдена назвал это требование возмутительным.

Более 100 миллионов американских граждан проголосовали на президентских выборах досрочно. Это около 70% от всех проголосовавших в 2016 году.