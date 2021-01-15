Сенатор сообщил о планах штурмовавших Капитолий убить Пенса

https://static.news.ru/photo/b86e335c-5796-11eb-9547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенатор Бен Сасс, республиканец от штата Небраска, заявил, что главной целью участников нападения на Капитолий 6 января был вице-президент Майк Пенс. По его словам, политика, который в тот момент вёл совместное заседание обеих палат конгресса США, собирались похитить и, возможно, убить.

Сасс отметил, что веские доказательства намерений нападавших имеются у Министерства юстиции, сообщает ТАСС.

Эти люди не были пьяницами, которые начали хулиганить. Они были террористами, атаковавшими предусмотренную конституцией передачу власти в этой стране, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что американцы не должны верить тому, что нападение стало результатом действий лишь «нескольких плохих парней».

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники беспорядков в Вашингтоне, напавшие на конгресс, планировали схватить и убить парламентариев, считают в американской прокуратуре. Такие данные содержатся в ходатайстве ведомства, поданном в рамках дела жителя штата Аризона Джейкоба Чансли, который, по предварительным данным, был на ставшей известной фотографии из Конгресса в меховой шапке и с копьём.