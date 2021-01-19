«Сделал ставку на голоса»: Пушков о причинах поражения Трампа на выборах

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Ошибка Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки и непосредственно самого избирательного процесса заключалась в том, что он сделал ставку на голоса. В то время как демократы, победившие в итоге, уделяли больше внимания их подсчёту. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, с того, что принято считать американской демократией, спали «белые одежды», которые прикрывали её долгие годы. И теперь система в США стала неотличима от обыкновенной диктатуры.

В ходе выборов Трамп сделал ставку на голоса, а «стальные батальоны демократии» — на их подсчёт, заметил российский политик в своём Telegram-канале.

И это именно американская демократия, хоть в кавычках, хоть без. Это не её искажение, это не её извращение — это именно она, её величество демократия США, как она есть, одержала верх за эти два месяца, — цитирует Пушкова телеканал «360».

Как ранее передавал NEWS.ru, Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к американцам. Он заявил, что будет молиться за успех новой администрации.

Отмечается, что Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Джо Байдена и пожелал ей успехов. Инаугурация нового национального лидера состоится 20 января. Трамп уедет из столицы за четыре часа до мероприятия.