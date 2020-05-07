Самолёт с георгиевской лентой пролетел над Сан-Диего в США

Посольство России в США опубликовало видео полёта самолёта с георгиевской лентой над американским городом Сан-Диего. В США продолжается акция «Георгиевская ленточка».
Мероприятие организовано обществом «Русская молодёжь Америки». Оно приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, сообщается на странице посольства.
Накануне такая акция прошла в Чикаго и Далласе. В День Победы 9 мая самолёт с лентой пролетит над центром Нью-Йорка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в США дали старт акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Самолёт с ленточкой длиной 30 метров и шириной почти 3 метра три часа кружил над городом Чикаго и озером Мичиган.
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