Самолёт с георгиевской лентой пролетел над Сан-Диего в США

https://static.news.ru/photo/cd328d1c-9025-11ea-820c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство России в США

Посольство России в США опубликовало видео полёта самолёта с георгиевской лентой над американским городом Сан-Диего. В США продолжается акция «Георгиевская ленточка».

Мероприятие организовано обществом «Русская молодёжь Америки». Оно приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, сообщается на странице посольства.

Накануне такая акция прошла в Чикаго и Далласе. В День Победы 9 мая самолёт с лентой пролетит над центром Нью-Йорка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США дали старт акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Самолёт с ленточкой длиной 30 метров и шириной почти 3 метра три часа кружил над городом Чикаго и озером Мичиган.