https://static.news.ru/photo/fd89ff42-a154-11e9-aadd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство компании Starbucks публично принесло извинения за то, что их сотрудник попросил шестерых полицейских покинуть кофейню, чтобы не беспокоить других посетителей.

От имени Starbucks я хочу искренне извиниться перед всеми вами за опыт, который шесть ваших сотрудников имели в нашем магазине, — написала в адрес Ассоциации сотрудников полиции Темпе вице-президент Starbucks Розанна Уильямс в Twitter.

По сообщению Ассоциации, шестеро полицейских в городе Темпе (Аризона, США) до начала службы зашли в кофейню, чтобы выпить там по стакану кофе. Однако вскоре к ним подошёл бариста и попросил уйти из-за того, что один из посетителей чувствовал себя «неспокойно» в присутствии полиции. После распространения этой информации в соцсетях прозвучали призывы к бойкоту этой сети кофеен.

“On behalf of Starbucks, I want to sincerely apologize to you all for the experience that six of your officers had in our store on July 4.” Read more: https://t.co/BC5dEon56E Rossann Williams, executive vice president, president U.S. Retail — Starbucks Stories (@Starbucksnews) 7 июля 2019 г.

Как писал News.ru, американский телеканал HBO удалил ставший интернет-мемом бумажный стаканчик для кофе из последней серии онлайн-версии киносаги «Игра престолов». Теперь на его месте зрители видят пустую столешницу. Подписчики HBO ранее рассмотрели в сцене пиршества в замке Винтерфелл стоявший на столе бумажный стаканчик, скорее всего, из сети кофеен Starbucks.