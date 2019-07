По сообщению Ассоциации, шестеро полицейских в городе Темпе (Аризона, США) до начала службы зашли в кофейню, чтобы выпить там по стакану кофе. Однако вскоре к ним подошёл бариста и попросил уйти из-за того, что один из посетителей чувствовал себя «неспокойно» в присутствии полиции. После распространения этой информации в соцсетях прозвучали призывы к бойкоту этой сети кофеен.

“On behalf of Starbucks, I want to sincerely apologize to you all for the experience that six of your officers had in our store on July 4.” Read more: https://t.co/BC5dEon56E Rossann Williams, executive vice president, president U.S. Retail