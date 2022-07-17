Россиянин из США рассказал, как изменилось общение с американцами из-за СВО Проживающий в США россиянин Тимохин заявил, что СВО не повлияла на отношение американцев к русским

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Россиянин Максим Тимохин, проживающий с 2021 года в США, рассказал в беседе с NEWS.ru, как изменилось отношение американцев к русским после начала специальной военной операции на Украине. По его словам, местные жители начали с особым любопытством расспрашивать его о происходящих событиях и предлагать помощь. С дискриминацией по отношению к себе и россиянам он ни разу не столкнулся.

Стало больше вопросов: из какого я города, где находятся мои близкие, в безопасности ли они, собираются ли оставаться или будут уезжать, не возникнут ли у меня проблемы в США, летают ли самолеты в Россию и что планирую делать. В целом я получил много поддержки и предложений о помощи — в трудные времена человеческие отношения выходят на первый план. Какой-то дискриминации или открыто негативного отношения к себе не замечал, — отметил россиянин.

Он добавил, что судить обо всех американцах по одному его рассказу некорректно, поскольку в США проживают вместе люди разных идеологий, конфессий и взглядов. Некоторые из них не имеют никакого представления о том, что происходит в стране и мире, и новости узнают исключительно из телевизора. Другие же, напротив, активно интересуются геополитическими вопросами и изучают все источники — как американские, так и российские.

Тимохин подметил, что в первые месяцы СВО американцы обсуждали вопрос Украины друг с другом и с ним, однако ближе к лету интерес упал, и жители США сконцентрировались на проблемах своей страны.

В феврале — марте мне задавали десятки вопросов, но сейчас ажиотаж вокруг этой темы утихает. Жизнь постепенно возвращается к тому, что было зимой, только цены на бензин постоянно растут. Будем надеяться на скорейшее решение конфликта, — подытожил свой рассказ россиянин.

Ранее корреспондент NEWS.ru поговорил с четырьмя американцами на тему того, что на самом деле думают жители США о спецоперации России на Украине, как они к ней относятся и каким видят будущее. Никто из них не стал осуждать россиян за происходящие действия.