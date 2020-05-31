Российское посольство направило в Госдеп ноту протеста

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Комендантский час в Атланте продлили до понедельника в связи с беспорядками, которые были вызваны убийством афроамериканца в Миннеаполисе.

Комендантский час в городе Атланта продлен, начиная с сегодняшнего дня, 31 мая 2020, с 21.00 по местному времени (4.00 мск понедельника) и продлится до восхода солнца завтра, 1 июня 2020,...