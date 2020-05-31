Российское посольство направило в Госдеп ноту протеста

Посольство России направило ноту протеста в госдепартамент США. Причиной стал инцидент с корреспондентом РИА Новости.
Михаил Тургиев и находившиеся рядом с ним американские журналисты подверглись недопустимому обращению со стороны местных полицейских. Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления, — цитирует сообщение РИА Новости.
Корреспонденту распылили в лицо слезоточивый газ. Такая же участь настигла и группу американского телеканала VICE. Посольство потребовало провести тщательное расследование данного происшествия.
Будем добиваться, чтобы этот инцидент был учтен правозащитными организациями, осуществляющими мониторинг нарушений прав работников СМИ в США, — добавили в ведомстве.
NEWS.ru информировал ранее, что из-за массовых беспорядков, которые вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда, власти Чикаго продлили комендантский час.