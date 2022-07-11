Рейтинг Байдена установил новый антирекорд Рейтинг одобрения президента США Байдена упал ниже 30%

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена упал ниже 30%, тем самым установив новый антирекорд, пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на результаты опроса, опубликованные компанией Civiqs. Исследование показало, что всего 29% респондентов одобряют работу нынешнего американского лидера. При этом 58% высказались против, а 13% — еще не определились с выбором.

Среди непартийных избирателей рейтинг Байдена еще ниже: 19% и 67% соответственно. 63% демократов при этом нравится деятельность действующего президента США, однако год назад этот показатель был 88%. Также выяснилось, что только 36% демократов хотят, чтобы Байден вошел в список кандидатов на выборах 2024 года.

Обозреватель Fox News Дуглас Мюррей накануне заявил, что граждане США больше не верят утверждениям Байдена о том, что ответственность за резкий рост цен на топливо в стране лежит на президенте России Владимире Путине. По его словам, последние полгода действующая администрация пытается свалить все на российского лидера, но в данном случае существует «несколько проблем».