Разведку США обвинили в использовании фотошопа

Офис директора национальной разведки США (ODNI) уличили в использовании фотошопа на снимках для обложки ежегодного отчёта о разнообразии среди сотрудников. Об этом сообщил политический консультант Люк Томпсон в Twitter.

Он обратил внимание на то, что на фото в докладе двух человек не было на исходном кадре. Оказалось, что их изображения взяли из фотостока.

Siri, покажи мне худшее использование стоковых фотографий за всю историю, — иронично прокомментировал ситуацию Томпсон.

Siri, show me the worst use of stock photos ever. pic.twitter.com/VSxBbXVuWP — Luke Thompson (@ltthompso) July 8, 2021

По данным New York Post, на исходное изображение были добавлены фотографии женщины в инвалидном кресле и слепого мужчины.

Ранее сообщалось, что в Норвегии приняли поправки к закону о маркетинге, согласно которым все отретушированные фотографии в социальных сетях будут обозначены специальными метками. Теперь пользователям запретят публиковать снимки с любой ретушью, которая улучшает внешность или фигуру, без специальной маркировки.