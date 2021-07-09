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Разведку США обвинили в использовании фотошопа

15:38, 10 июля 2021
Фото: dni.gov/facebook.com
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Офис директора национальной разведки США (ODNI) уличили в использовании фотошопа на снимках для обложки ежегодного отчёта о разнообразии среди сотрудников. Об этом сообщил политический консультант Люк Томпсон в Twitter.

Он обратил внимание на то, что на фото в докладе двух человек не было на исходном кадре. Оказалось, что их изображения взяли из фотостока.

Siri, покажи мне худшее использование стоковых фотографий за всю историю, — иронично прокомментировал ситуацию Томпсон.

По данным New York Post, на исходное изображение были добавлены фотографии женщины в инвалидном кресле и слепого мужчины.

Ранее сообщалось, что в Норвегии приняли поправки к закону о маркетинге, согласно которым все отретушированные фотографии в социальных сетях будут обозначены специальными метками. Теперь пользователям запретят публиковать снимки с любой ретушью, которая улучшает внешность или фигуру, без специальной маркировки.

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