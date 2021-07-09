Разведку США обвинили в использовании фотошопа

Офис директора национальной разведки США (ODNI) уличили в использовании фотошопа на снимках для обложки ежегодного отчёта о разнообразии среди сотрудников. Об этом сообщил политический консультант Люк Томпсон в Twitter.
Он обратил внимание на то, что на фото в докладе двух человек не было на исходном кадре. Оказалось, что их изображения взяли из фотостока.
Siri, покажи мне худшее использование стоковых фотографий за всю историю, — иронично прокомментировал ситуацию Томпсон.
По данным New York Post, на исходное изображение были добавлены фотографии женщины в инвалидном кресле и слепого мужчины.
Ранее сообщалось, что в Норвегии приняли поправки к закону о маркетинге, согласно которым все отретушированные фотографии в социальных сетях будут обозначены специальными метками. Теперь пользователям запретят публиковать снимки с любой ретушью, которая улучшает внешность или фигуру, без специальной маркировки.