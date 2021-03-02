Путин поиронизировал над технологиями отогревания замерзающего Техаса

https://static.news.ru/photo/3fc598b2-7b51-11eb-99ee-96000091f725_660.jpg Фото: Chengyue Lao/Xinhua/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин высказался об аномальном холоде, пришедшем на юг США. По его словам, отогревать экологичные ветряные электростанции в Техасе пришлось способами, «далёкими от защиты природы».

Отогревать ветряные мельницы пришлось способами, которые далеки от защиты природы, — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что «зелёное соглашение» станет для Америки смертельно опасной сделкой. По его словам, Техасу повезло, что в штате есть газ, нефть и атомные станции, так как ветряные мачты и солнечные батареи отключились в одночасье, а они составляют 10% в энергопортфеле штата.

Как писал NEWS.ru, холода в Техасе привели к тому, что жители за неделю сожгли годовой бюджет на электроэнергию. Оптовая цена за мегаватт взлетела с $50 долларов до $9 тыс. В штате нет центрального отопления, и дома, построенные из гипсокартона, зачастую обогреваются только кондиционерами. Отмечается, что больше всего платят те техасцы, у кого не фиксированный, а плавающий тариф на электроэнергию. Им приходят счета на тысячи долларов. Не лучше дела у тех, кто пытается обогреться газом, — в штате дефицит и этого топлива, а на заправках большие очереди за бензином. Многие жгут мебель и обедают при свечах.

На фоне этого появились сообщения, что ветряные и солнечные электростанции в такую погоду не справляются с нагрузкой — лопасти обледенели, а солнечного света не хватает и панели нужно чистить от снега.