Речь президента России Владимира Путина на венном параде в честь 9 мая в Москве звучала как «ревизионистская история», Об этом заявила пресс-секретарь Белого дма Дже Псаки. ее слова приводит агентство Reuters.
Ревизионистская история, которая приняла форму дезинформации, — сказала Псаки.
Она также добавила, что заявления Путина о том, что западная агрессия якобы привела к войне на Украине, были «явно абсурдны».
В ходе своей речи 9 мая на параде Победы на Красной площади Путин заявил, что Россия смогла дать отпор нарастающей агрессии НАТО. Он отмети, что это было единственное правильное решение в сложившейся ситуации. Президент добавил, что ополченцы Донбасса сейчас вместе с армией России ведут бой «на своей земле, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны».