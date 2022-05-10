Псаки негативно оценила речь Путина на параде 9 мая Белый дом назвал выступление Путина на параде в честь 9 мая «ревизионистской историей»

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Речь президента России Владимира Путина на венном параде в честь 9 мая в Москве звучала как «ревизионистская история», Об этом заявила пресс-секретарь Белого дма Дже Псаки. ее слова приводит агентство Reuters.

Ревизионистская история, которая приняла форму дезинформации, — сказала Псаки.

Она также добавила, что заявления Путина о том, что западная агрессия якобы привела к войне на Украине, были «явно абсурдны».

В ходе своей речи 9 мая на параде Победы на Красной площади Путин заявил, что Россия смогла дать отпор нарастающей агрессии НАТО. Он отмети, что это было единственное правильное решение в сложившейся ситуации. Президент добавил, что ополченцы Донбасса сейчас вместе с армией России ведут бой «на своей земле, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны».