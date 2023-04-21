«Прогнивший корабль»: в США нашли способ наказать Киев за коррупцию Экс-разведчик США Риттер назвал Украину гнилым кораблем, который надо утопить

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Повсеместная коррупция на Украине может стать поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. Он назвал Киев гнилым кораблем, который нужно утопить.

Европа должна понять, что Украина — это гнилой корабль и лучшее, что можно сделать, это спустить его на воду и утопить, — отметил Риттер.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что украинские военные возмущены предательством президента Владимира Зеленского и даже говорят о желании повесить его вместе с командой. По словам Макгрегора, проблема коррупции в украинской армии находится на своем пике.

Макгрегор считает, что к таким настроениям среди ВСУ привели «сотни миллионов долларов, которые появляются в самых разных местах, и пропажа военного оборудования» на Украине.

До этого экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украине нужен другой президент, поскольку нынешний не смог избавить страну от коррупции. По словам Арестовича, Украине нужно только одно: «чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать».