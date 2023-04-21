Повсеместная коррупция на Украине может стать поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. Он назвал Киев гнилым кораблем, который нужно утопить.
Европа должна понять, что Украина — это гнилой корабль и лучшее, что можно сделать, это спустить его на воду и утопить, — отметил Риттер.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что украинские военные возмущены предательством президента Владимира Зеленского и даже говорят о желании повесить его вместе с командой. По словам Макгрегора, проблема коррупции в украинской армии находится на своем пике.
Макгрегор считает, что к таким настроениям среди ВСУ привели «сотни миллионов долларов, которые появляются в самых разных местах, и пропажа военного оборудования» на Украине.
До этого экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украине нужен другой президент, поскольку нынешний не смог избавить страну от коррупции. По словам Арестовича, Украине нужно только одно: «чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать».