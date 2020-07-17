Проект о санкциях против Турции за покупку С-400 внесли в конгресс США

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В конгрессе Соединённых Штатов предложили ввести санкции в отношении Турции за закупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Проект закона внесла группа конгрессменов, в состав которой входят представители Республиканской и Демократической партий — Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и Майкл Маккол.

Документ получил название «Закон о противодействии экспорту российских вооружений». В нём предлагается признать поставки С-400 «существенной сделкой», что по действующему американскому законодательству требует ввода санкций.

Предложение конгрессменов опубликовано на сайте Кинзингера.

Ранее поставки российских систем вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона в середине июля 2019 года. США потребовали отказаться от сделки и приобрести их комплексы Patriot. При этом американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против нее санкции. Анкара идти на уступки отказалась.

В конце июня 2020 года американские СМИ сообщили, что член Сената США Джон Тьюн предложил внести коррективы в закон о бюджетных ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый год, предполагающие выкуп у Турции российских С-400. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение сенатора беспринципным и циничным. По его мнению, в Анкаре также понимают, что даже гипотетическое обсуждение такой сделки с Вашингтоном может отразиться на отношениях Турции с Россией.

В июле 2020 года Турция гарантировала Москве сохранность данных о ЗРК С-400, закупленных в России для турецкой армии. Об этом сообщил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Чиновник отметил, что РФ выражала обеспокоенность по вопросу безопасности данных о пошедших на экспорт ЗРС. Демир от имени государства пообещал защитить эту информацию.

Между тем турецко-российский диалог по вопросу поставок второго полка зенитных ракетных систем С-400 продолжается. Об этом заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар. Он отметил, что двусторонние отношения развиваются во всех областях и сотрудничество в оборонной промышленности играет важную роль в них. Посол также призвал не обращать внимания на спекуляции по данному вопросу, а за разъяснениями порекомендовал обращаться к официальным лицам обеих стран.

Контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» был заключён между Москвой и Анкарой в 2017 году. Поставки начались в июле 2019 года. Турция стала первой страной НАТО, купившей у РФ эти системы, что вызвало негативную реакцию всего Альянса, и в частности США, писал NEWS.ru.