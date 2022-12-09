Продешевили: что в США думают про обмен Бута на Грайнер Это самый неравноценный и самый невероятный обмен за все времена, настолько отличаются обвинения Буту и Грайнер, полагает CNN

Фото: РИА Новости

Виктор Бут

Гражданин РФ Виктор Бут, находившийся с 2008 года в американской тюрьме по обвинению в незаконной международной торговле оружием, возвращен в Россию. Бута, которого на Западе называют «торговцем смертью», вернули в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, она провела в российских пенитенциарных учреждениях 10 месяцев. Этот обмен вызвал в США противоречивую реакцию, какую именно — проследил NEWS.ru.

Роль, которую играл Виктор Бут, когда он, по утверждению западных СМИ, вел свой многомиллиардный бизнес на оружии, столь же несопоставима с ролью Бриттни Грайнер, как и проведенные ими за решеткой сроки — 14 лет и 10 месяцев соответственно. Американских комментаторов приводит в недоумение, что российского отставного подполковника, которого на Западе величают «богом войны», выпустили из тюрьмы Marion в штате Иллинойс в обмен спортсменку, которую в самих США отпустили бы под небольшой залог, попадись она там за перевозку в багаже вейпа с 0,7 грамма гашишного масла.

Напомним: суд в подмосковных Химках в августе приговорил американку к 9 годам лишения свободы. В США этот приговор называли чрезмерным и намекали, что баскетболистку, по сути, просто взяли как заложницу.

Непосредственно перед обменом Бута на Грайнер президенты Джо Байден и Владимир Путин одновременно провели необходимую для такого акта процедуру: подписали помилование осужденным на своей стороне, погасив им остававшиеся по приговорам сроки: 11 лет для Бута и 8 лет и 2 месяца для Грайнер.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден

Не сказать, что американская пресса восприняла происходящее с восторгом.

Выход Бута из американской тюрьмы означает, что американцы теперь нигде в мире не смогут ощущать себя в безопасности, пишет журнал Politico.

Невозможно проигнорировать тот факт, что болезненное для Байдена освобождение Бута стало глубоко неоднозначным решением... Теперь американцам придется трижды подумать, прежде чем путешествовать в такие страны, как Россия, где они становятся объектами охоты для подобных незаконных целей, — пишет издание.

Обмен заключенными серьезно встревожил Пентагон, где опасаются, что россиянин, получив свободу, может снова «взяться за старое». Такие подозрения разделяет консервативный таблоид New York Post.

Cейчас возникают опасения, что «торговец смертью» вернется к прежним занятиям. Все, кто знаком с его занятиями до ареста, теперь пусть немного, но испытывают внутри себя разочарование и тревогу. Это решение означает сдачу Америкой своих позиций. Обмен крупного международного террориста на баскетболистку — так торговлю не ведут. Это не то, как Америка должна показывать свою силу. Террористы и государства-изгои сегодня радостно потирают руки,— грустит газета.

По мнению консервативного телеканала Fox News, большинство американцев воспринимают сейчас свою страну как «лузера», поддавшегося на «коварные планы Кремля».

Путин мог бы провести это обмен еще несколько месяцев назад, но он оттягивал его завершение. Причина в том, что он хотел ослабить администрацию Байдена в преддверии промежуточных выборов. Ведь Байден пообещал в феврале принародно, что освобождение двух задержанных в России американцев (вторым должен был стать Пол Уиллан, американский морпех, осужденный в РФ в 2020 году по обвинению в шпионаже. — NEWS.ru) станет приоритетом его администрации. И вот сейчас, когда выборы позади, Путин очень быстро завершил все формальности, потому что дело сделано, — предполагает телеканал.

Таблоид The Daily Beast полагает, что решение о «неравном обмене» администрация Байдена приняла, исходя из убеждения, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Этот обмен положил конец тянувшемуся несколько месяцев перетягиванию каната между Москвой и Вашингтоном. Грайнер была арестована как раз в те дни, когда Москва начинала свою операцию на Украине. И Кремль рассматривал американку как ценный актив в условиях невиданной со времен холодной войны напряженности. Именно поэтому для ее возвращения администрация Байдена была готова на всё: ведь Грайнер невольно стала символом нового противостояния между Белым домом и Кремлем, — пишет издание.

Как считает центристско-либеральная The New York Times, Москва применила против США «болевой прием», арестовав Грайнер, и американская администрация, принимая решение об обмене ее на Бута, действовала больше рефлекторно, чем рационально.

То, что произошло, это капитуляция США перед Россией. Владимир Путин причинил американскому руководству такой мощный болевой шок, что оно пошло на его условия. Путин целое десятилетие искал, как это сделать, и арест американской баскетболистки в Шереметьево оказался наконец ударом в нужный ему «нервный узел». Арест Грайнер позволил Москве вести торг с позиции силы. Не исключено, что Путин надеется, что такая же тактика сработает, когда речь идет об Украине: что если найти нужные болевые точки у западных правительств, они одно за другим капитулируют перед его требованиями прекратить поддержку Киева, —прогнозирует газета.

Для руководства РФ освобождение Виктора Бута изначально было делом чести и принципа, так как в Москве его арест рассматривали как нарушение прав человека, пишет центристская The Washington Post.

Российские представители всё это время постоянно напирали на то, что в тюрьме Marion здоровье Бута ухудшается, что он находится в крайне суровых условиях, в каких заключенные-американцы не содержатся. Даже американская судья, которая приговорила его к 25 годам тюрьмы, признавала, что это наказание чрезмерно сурово, но закон не позволял назначить меньшее. Прокуратура же просила Буту пожизненного заключения, —напоминает газета.

Возвращение Виктора Бута очень важно лично для Владимира Путина, полагает телеканал CNN.

Это самый неравноценный и самый невероятный обмен за все времена, настолько отличаются обвинения Буту и Грайнер. Самая большая загадка —почему для российских властей так важен этот человек, что Москва полтора десятилетия прилагает огромные усилия к его освобождению. Возможно, Виктор Бут если и не действовал в сотрудничестве с какими-то силами в российском истеблишменте, то мог делиться с ними своими прибылями. Или просто является личным другом кого-то из самой верхушки руководства РФ, — спекулирует CNN.

По ощущениям крупнейшего издания по международной политике The Foreing Policy, обмен в том виде, в котором он состоялся, стал «оплеухой» администрации Байдена своим же согражданам.

Освободив Бута, Белый дом создал огромную угрозу национальной безопасности США. Вдобавок это решение означает плевок в лицо тем сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб, которые рисковали своими жизнями, проводя операцию по выслеживанию и поимке «торговца смертью». И такого человека обменяли на американку, которую бывший президент Трамп описывал как «испорченную личность, набитую наркотой», — пишет журнал.

Администрация Джо Байдена, еще в ноябре заявлявшая, что обменяет Бута только на двоих американских граждан, в итоге согласилась на формулу «один на один», что стало шоком и лично для Уилана, и для американской общественности. Обмен Бута на Грайнер застал врасплох даже Стива Зиссу, адвоката Виктора Бута.

Это было, в общем, ожидаемо. Конечно, конкретных дней, конкретных моментов мы не могли предугадать, потому что общение велось строго по каналу связи между двумя государствами, это было установлено на уровне президентов России и Соединенных Штатов. Поэтому до последнего момента не было известно, когда точно это состоится, — сообщил он в интервью РИА Новости 9 декабря.

Этот обмен рассматривают как ничем не обоснованный дипломатический проигрыш не только в СМИ, но и авторы постов в соцсетях.

Конечно, я рад тому, что освобождена Бриттни Грайнер. Но я не вижу смысла в подобных обменах. Ведь того оружия, что успел продать Бут, хватило бы на вооружение армии какой-нибудь небольшой страны. Это просто отвратительно. Я очень расстроился, — прокомментировал обмен Дерек Мальц, бывший глава оперативной группы, задержавшей Виктора Бута в Таиланде в 2008 году.

Фото: Социальная сеть Twitter (заблокирована в России)

По словам Мальца, обмен столь крупной фигуры на сравнительно малозначимую баскетболистку приведет к тому, что американцы станут ощущать себя более уязвимыми за пределами США, поскольку авторитарные режимы получили теперь мотивацию задерживать у себя американцев по надуманным обвинениям в качестве «обменного фонда».

Такое же мнение высказывают сегодня многие американцы, от сотрудников спецслужб до конгрессменов. Все они полагают, что Соединенные Штаты крупно продешевили.

Вот вам еще одна причина объявить импичмент Байдену. Президент США освободил террориста и оружейного дилера в обмен на баскетболистку, бросив в российской тюрьме американского мороского пехотинца. Это самый позорный обмен в истории. Вдобавок этим администрация Байдена свела на нет все свои заявления о стремлении поставить под контроль международную торговлю оружием, —написала в Twitter правая конгрессвумен Марджоре Тейлор Грин.

Фото: Социальная сеть Twitter (заблокирована в России)

Кстати, Виктор Бут даже стал героем голливудского художественного фильма «Оружейный барон» с Николасом Кейджем в главной роли. Фильм вышел в прокат в 2005 году, когда прототип главного персонажа еще не был арестован таиландской полицией в Бангкоке по запросу США.