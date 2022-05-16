Названы сценарии вступления Украины в НАТО Поверенный США на Украине не исключила вступления страны в НАТО без плана действий

Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин / Фото MYKOLA TYS/ТАСС

Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин не исключает вступления Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ), так как это не является юридическим требованием для присоединения к Альянсу. Об этом она заявила в интервью изданию «Европейская правда», уточнив, что об ускоренной процедуре вступления в Альянс речь не идёт. Она также добавила, что США продолжают поддерживать политику открытых дверей для всех государств, желающих присоединиться к Альянсу.

ПДЧ — это механизм, позволяющий государству достичь требований. И если какое-то государство уже отвечает всем требованиям, ПДЧ становится ненужным, — пояснила Квин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в состав военно-политического блока НАТО могло вызвать споры за территорию с Россией. По его словам, если бы Киев присоединился к Альянсу, российская сторона могла столкнуться с угрозой для территориальной целостности государства, исходящей от всего Блока, в то время как аналогичная проблема с северными соседями не так остра. В то же время он заявил, что возможное вступление в НАТО Швеции и Финляндии не улучшит архитектуру безопасности в Европе.