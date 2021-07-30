Потревоживший гигантский улей мужчина погиб в Аризоне

Пчелиный рой из огромного улья убил мужчину и нанёс серьёзный вред здоровью ещё троих пожарных в штате Аризона. Об этом сообщает New York Post.

Потревоженный рой пчёл представлял большую опасность для городка Марана в штате Аризона. На место прибыли пожарные. Четверо из них были десятки раз ужалены. Один мужчина позднее скончался в больнице.

Большой открытый улей, оцениваемый примерно в 100 фунтов, был расположен на дереве неподалёку, — пояснили пожарные.

В США с 2000 по 2017 год было выявлено более 1100 смертей от укусов пчёл и шершней. Ежегодно в среднем от укусов насекомых гибнет свыше 60 человек.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit поссорился с соседями из-за своих необычных питомцев. Юзер, увлекающийся пчеловодством, рассказал, что новые жильцы оказались недовольны его хобби. На заднем дворе собственного дома он собрал четыре улья и официально их зарегистрировал. Он отметил, что в городе, где живёт, подобное занятие абсолютно легально. Но окружающие попросили владельца мини-пасеки избавиться от жужжащей братии, так как у их сына сильная аллергия на укусы пчёл. Рассказчик отказался, что и привело к ссоре с соседями.