Помпео заявил, что у США нет полной уверенности в происхождении COVID-19

https://static.news.ru/photo/78e32914-6894-11ea-b5db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил об отсутствии у Вашингтона уверенности в происхождении коронавируса нового типа. Ранее дипломат говорил, что COVID-19 имеет искусственное происхождение и вышел из лаборатории в китайском городе Ухань.

Глава Госдепа пояснил, что не видит противоречия в этих двух позициях. Он сообщил, что у Штатов есть значительное количество данных, которые говорят о том, что начальным пунктом вспышки коронавирусной инфекции была именно лаборатория в КНР, передаёт CNN. Помпео обвинил представителей прессы в поиске противоречий в заявлениях американской администрации.

В Министерстве иностранных дел КНР нападки Вашингтона на Пекин назвали политической стратегией Республиканской партии Соединённых Штатов в преддверии президентских выборов. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин призвала США не вводить международное сообщество в заблуждение и прекратить распространять дезинформацию, писал NEWS.ru.