Помпео: РФ и США могут вместе бороться с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2ea71f22-9855-11ea-91f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и Соединённые Штаты могут объединить усилия и успешно работать вместе по ряду направлений, включая борьбу с коронавирусом и терроризмом. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Когда президент [США Дональд Трамп] говорил по телефону с президентом [РФ Владимиром] Путиным, примерно неделю назад, может быть, немного больше, президент принял решение оказать им серьёзную помощь, — сказал Помпео в интервью Washington Examiner.

Он также напомнил о совместной и успешной борьбе с терроризмом. Помпео напомнил, что работает с Россией с того времени, когда он возглавлял ЦРУ.

Они помогли нам, спасли американские жизни, предоставив нам информацию. Мы помогли им предотвратить теракт, который планировался в Санкт-Петербурге, — сказал Помпео.

Как ранее писал NEWS.ru, хакеры раскрыли часть компромата на президента США Дональда Трампа, который якобы может помешать ему переизбраться на второй срок в ноябре.