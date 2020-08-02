Помпео призвал Китай прекратить незаконное рыболовство

https://static.news.ru/photo/7749e7e0-d4ba-11ea-81f4-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Greg Nash/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китаю пора остановить нерациональную практику рыболовства и прекратить нарушать правила ведения промысла, так как действия Пекина приводят к деградации окружающей среды океанов, заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

Американский чиновник имеет в виду рыбную ловлю в Тихом океане, в том числе в районе Галапагосских островов. Правительство Эквадора, которому принадлежит архипелаг, также предупредило Пекин и другие страны о намерении отстаивать свои морские права в регионе.

Мы поддерживаем Эквадор и призываем Пекин прекратить заниматься незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыболовством, — написал дипломат на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

МИД латиноамериканского государства отмечал, что речь идёт о защите особой экономической зоны и о спасении многих уникальных видов рыб, которые оказались под угрозой незаконной и нерегулируемой ловли, передаёт РИА Новости.

В 2017-м эквадорские власти арестовали и включили в состав национального флота китайское судно «Фу Юань Ю Ленг». На его борту силовики изъяли около 300 тонн замороженной морской фауны, включая краснокнижных акул-молотов. Моряков приговорили к штрафу в размере $6 млн и лишению свободы на срок от 1 года до 4 лет.

Накануне Помпео заявил, что решение страны вывести войска из Германии никак не повлияет на способность Вашингтона сдержать Россию. Дипломат отметил, что РФ не приветствует решение о переброске американских солдат ближе к её границам, поскольку видит в этом угрозу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии на 12 тысяч человек. Своё решение он объяснил недостаточным финансированием Берлином коллективной обороны НАТО. Примерно половина выведенных из Германии американских военных будет передислоцирована в другие страны Альянса в Европе. Штаб-квартира Европейского командования США будет перенесена в бельгийский Монс, писал NEWS.ru.