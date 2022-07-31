Полковник армии США обвинили Пентагон в афере с украинскими деньгами

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Большая часть средств, которые американские власти выделяют в качестве помощи Украине, до нее не доходят. Они возвращаются в США и достаются Пентагону, заявил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации за переброс техника и ресурсов в Европу, — сказал он.

Эти средства направляются на производство нового вооружения и военной техники взамен отправленных на Украину, добавил полковник. Эту схему он «жульничеством».