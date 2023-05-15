Политолог: США пытались узнать условия для заключения мира на Украине Политолог Ищенко: США пытались узнать условия России для заключения мира на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

США зимой пытались активно узнать, какие условия необходимы российской стороне для заключения мира на Украине, сообщает политолог Ростислав Ищенко. Комментируя ситуацию ИА SM.News, эксперт уточнил, что Вашингтон намекал на готовность не обсуждать принадлежность территорий, перешедших под контроль ВС РФ, Украине. При этом с юридической точки зрения признать изменение границ России США не готовы.

В том, что они запускали в информационное пространство, проходил красной нитью вопрос изменения границ РФ. Мол, если сядем за стол переговоров, то обсуждать принадлежность новых территорий не будем. Они останутся за Россией, хотя юридически мы это не признаем, — отметил политолог.

По словам Ищенко, Киев такие попытки прощупать почву заметил, но США попытались убедить украинские власти в том, что им это показалось. Он отметил, что Вашингтон не станет оспаривать принадлежность новых территорий России, но границы будут демаркационными, согласованными в рамках перемирия.

Председатель правительства Испании Педро Санчес ранее заявил, что европейские государства должны быть задействованы в урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, любые мирные решения должны получить одобрение Киева, но должны соблюдать принципы Устава ООН.