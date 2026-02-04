Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 14:49

Политолог ответил, из-за чего Трамп может передать Киеву ракеты Tomahawk

Политолог Блохин: США могут передать Киеву Tomahawk в случае краха переговоров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
США могут предоставить Украине ракеты Tomahawk, если мирные переговоры не увенчаются успехом, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его словам, на данный момент глава Белого дома Дональд Трамп стремится побыстрее завершить украинский конфликт.

Если переговоры о мирном урегулировании пойдут крахом, то Трамп вполне может переобуться и начать поставки Tomahawk Киеву. Роль США в сценарии данного конфликта зависит от политической динамики. Сейчас президенту Штатов не до Украины. На данный момент у него [в интересах] Венесуэла, Иран и Гренландия. Украинский кризис — это головная боль, от которой ему надо избавиться. Tomahawk сейчас этому не помогут. Что будет дальше, трудно сказать. Трамп весьма переменчив. Но европейские ястребы ждут, что американцы встанут на курс [Джо] Байдена (46-й президент США. — NEWS.ru), пойдут на тропу военной эскалации, — высказался Блохин.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что настало время для начала процесса предоставления Украине ракет Tomahawk. Он призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть меры, которые тот применяет для воздействия на Россию.

