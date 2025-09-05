Политолог объяснил, почему Маск ищет «славянские» корни в слове slave Политолог Дудаков: Маск пытается доказать, что рабство было не только в США

Американский бизнесмен Илон Маск, споривший с основателем Telegram Павлом Дуровым о наличии «славянских» корней в английском слове «раб» — slave, пытается доказать, что рабство было не только в США, сообщает 360.ru со ссылкой на политолога Малека Дудакова. Он напомнил, что данная тема давно обсуждается правящими партиями.

Как мы знаем, в Америке тема рабства активно обсуждается в публичном пространстве. Есть позиция демократов, которые призывают «платить и каяться», платить репарации всем потомкам рабов. Маск ищет исторические прецеденты того, что это происходило и в других странах, чтобы указывать на то, что не только в одной Америке была проблема с рабством, что это было очень распространенным явлением на протяжении большого количества столетий и тысячелетий, — сказал Дудаков.

Ранее Дуров заявил, что славянские государства не вторгались в Западную Европу, в то время как обратное происходило неоднократно. Таким образом он отреагировал на высказывание Маска о происхождении слова «раб» от латинского sclavus, изначально означавшего «славянин».