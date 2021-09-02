Полиция Нью-Йорка выясняет причины гибели людей во время шторма «Ида»

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В США причины гибели 13 человек, скончавшихся во время прохождения над Нью-Йорком шторма «Ида», выясняет полиция города. Об этом сообщил начальник полицейского управления Родни Харрисон, его слова приводит РИА Новости.

По словам Харрисона, «Ида» оказалась одной из самых сложных бурь, с которыми ему пришлось сталкиваться со времён урагана «Сэнди».

У нас 13 смертельных случаев. Шесть инцидентов в районе Квинс с 11 смертельными случаями и два смертельных случая в Бруклине, — сказал начальник полиции Нью-Йорка.

По его словам, полиция в настоящее время «работает над установлением причины смертей», расследование носит предварительный характер.

Харрисон добавил, что в настоящее время 25 семей нуждаются в размещении.

Кроме того, полицейский рассказал, что за ночь сотрудники экстренных служб переместили 496 автомобилей, которым грозило затопление. Также зафиксировано 69 случаев спасения на воде. Из метро вывели 835 пассажиров, часть веток метрополитена не работает до сих пор.

За последние дни продолжительные дожди обрушились на Восточное побережье США, непогодой охвачены столичный регион, штаты Пенсильвания, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Местные власти ведут эвакуацию.

Ранее сообщалось, что американского журналиста подловили на фейке про ураган «Ида».