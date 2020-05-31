США

Полицейских в США уволили за жестокое обращение с темнокожими студентами

11:46, 01 июня 2020 11
Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Губернатор Атланты Кейша Лэнс Боттомс уволила двух полицейских из-за чрезмерного применения силы во время ареста темнокожих студентов. Ещё три стража порядка после инцидента будут заниматься бумажной работой.

Решение было принято после того, как Боттомс и начальник полиции города Эрика Шилдс просмотрели запись с нательной камеры одного из правоохранителей. Работы лишились следователи Айвори Стритер и Макр Гарднер. Первый служил в полиции с декабря 2003 года, второй — с августа 1997 года, передаёт Associated Press.

По словам Боттомс, задержанная девушка была отпущена без предъявления обвинений. Её спутник также был освобождён, обвинения против него будут сняты.

В Атланте до восхода солнца 1 июня действует комендантский час. Он был введён из-за беспорядков, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе, писал NEWS.ru.

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