Полицейских в США уволили за жестокое обращение с темнокожими студентами

https://static.news.ru/photo/0c1d9e26-a3e6-11ea-a6c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Губернатор Атланты Кейша Лэнс Боттомс уволила двух полицейских из-за чрезмерного применения силы во время ареста темнокожих студентов. Ещё три стража порядка после инцидента будут заниматься бумажной работой.

Решение было принято после того, как Боттомс и начальник полиции города Эрика Шилдс просмотрели запись с нательной камеры одного из правоохранителей. Работы лишились следователи Айвори Стритер и Макр Гарднер. Первый служил в полиции с декабря 2003 года, второй — с августа 1997 года, передаёт Associated Press.

Two Atlanta police officers are finally fired after body-camera footage showed they used excessive force in protest incident. Please tell me how anybody thinks this is remotely okay?! Or why so many cops are covering their badge numbers and body cams pic.twitter.com/pWHvmbILaj — Sytrux (@Sytruxx) May 31, 2020

По словам Боттомс, задержанная девушка была отпущена без предъявления обвинений. Её спутник также был освобождён, обвинения против него будут сняты.

В Атланте до восхода солнца 1 июня действует комендантский час. Он был введён из-за беспорядков, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе, писал NEWS.ru.