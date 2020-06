Полицейских в США уволили за жестокое обращение с темнокожими студентами

Решение было принято после того, как Боттомс и начальник полиции города Эрика Шилдс просмотрели запись с нательной камеры одного из правоохранителей. Работы лишились следователи Айвори Стритер и Макр Гарднер. Первый служил в полиции с декабря 2003 года, второй — с августа 1997 года, передаёт Associated Press.

Two Atlanta police officers are finally fired after body-camera footage showed they used excessive force in protest incident. Please tell me how anybody thinks this is remotely okay?! Or why so many cops are covering their badge numbers and body cams pic.twitter.com/pWHvmbILaj