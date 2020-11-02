Почему Трамп может победить

Результаты последних опросов предсказывают Джо Байдену уверенную победу на выборах президента США 3 ноября. Кажется, что у Дональда Трампа почти нет шансов, но такой же расклад был незадолго до голосования 2016 года, которое привело его в Белый дом. NEWS.ru собрал факторы, которые могут обеспечить ему второй президентский срок, несмотря на негативные прогнозы.

Прежде всего, стоит сказать, что разрыв между кандидатами сегодня гораздо больше, чем в 2016 году. По данным Real Clear Politics, он составляет 7,2% в пользу Джо Байдена. Хиллари Клинтон же вела с отрывом в 3-4%, то есть на уровне статистической погрешности. Поэтому портал Five Thirty Eight оценивает шансы Трампа на победу как 1 к 11. То есть возможность его выигрыша существует, но она крайне мала.

Проблема заключается в том, что, как показал пример 2016 года, опросы страдают от хронических неточностей. Во-первых, те, кто дал ответ о своих предпочтениях по телефону, не обязательно придут на избирательные участки в день голосования. Это несколько сложнее, чем снять трубку, особенно во время пандемии. И наоборот — целая группа недоучтённых избирателей может неожиданно проголосовать. Так уже случилось на прошлых выборах, когда социологические службы серьёзно недооценили явку белых избирателей без высшего образования — ядра трамповского электората.

Во-вторых, есть теория о том, что не все избиратели готовы в открытую заявить о своей поддержке Трампа. Слишком уж он одиозный персонаж, которого даже некоторые республиканцы не считают подходящим для высшего поста в стране. Но если оставить личность президента за скобками, то многим нравится его политика: снижение налогов, создание рабочих мест, жёсткая борьба с нелегальной миграцией и более выгодные для Америки торговые соглашения — не так-то легко с этим поспорить. Эта скрытая поддержка, не представленная в опросах, может проявить себя на избирательных участках при тайном голосовании.

Версию о «стеснительных трампистах» активно распространяют протрамповские аналитики, поэтому сложно оценить её жизнеспособность. Но она прекрасно объясняет, откуда в 2016 году у кандидата, которого не критиковал только ленивый, взялся перевес в 77 голосов выборщиков.

Кстати, о них. Трампу необязательно побеждать по количеству голосов избирателей, ему достаточно набрать 270 голосов выборщиков для того, чтобы снова стать президентом. В 2016 году он уступил Хиллари Клинтон почти 3 млн голосов простых американцев, но хитросплетения избирательной системы США всё равно привели его в Белый дом.

MICHAEL REYNOLDS/ТАСС

Большая часть американских штатов всегда голосует за кандидатов от одной партии. Например, Калифорния и Нью-Йорк — это бастионы демократов, а Техас — земля республиканцев. Настоящая борьба ведётся в горстке так называемых колеблющихся штатов. И в них ситуация для Трампа не такая уж тяжёлая .

Во Флориде, которая может обеспечить кандидатам сразу 29 голосов выборщиков, шансы обоих кандидатов равны — опросы не дают уверенного преимущества ни одному из них. В Огайо нынешний президент, судя по всему, побеждает, а это 18 голосов. В Пенсильвании (20 голосов), Северной Каролине (15 голосов), Аризоне (11 голосов) и Айове (6 голосов) преимущество Байдена укладывается в рамки статистической погрешности. И только в Висконсине (10 голосов) и Мичигане (16 голосов) демократ ведёт так уверенно, что Трампу в них практически ничего не светит.

Если нынешнему главе Белого дома, как и в 2016 году, удастся заполучить в свой актив почти все колеблющиеся штаты, второй срок ему обеспечен. А результаты общенационального голосования, которые наверняка присудят победу Байдену, станут всего лишь очередным поводом покритиковать американскую избирательную систему.

Наконец, в этом году рекордное количество голосов будет подано по почте. Процедура эта несколько сложнее, чем голосование на избирательном участке: требуется правильно заполнить все формы и соблюсти процедуры, чтобы голос засчитали. Уже известно, что среди сторонников Байдена гораздо больше избирателей, собирающихся голосовать удалённо. А значит, у их голосов больше шансов быть признанными недействительными.

Трамп и республиканцы приготовились оспаривать результаты выборов в судах. Ведь президент неоднократно заявлял, что голосование по почте — это чистой воды мошенничество. В истории США уже есть прецеденты, когда исход выборов решал Верховный суд. В 2000 году перевес Джорджа Буша-младшего во Флориде составил всего тысячу голосов. Расклад в остальных штатах был таков, что решающее преимущество кандидатам тогда могла дать только Флорида. Команда проигравшего Альберта Гора через суд добилась неоднократного пересчёта голосов, коих было, по меньше мере, 6 млн. Может быть, результатом этого процесса стала бы победа Гора, но Верховный суд спустя месяц остановил пересчёт, и Флорида так и осталась за Бушем.

Благодаря тому, что Трампу выпала удача назначить трёх из девяти судей Верховного суда (эти посты пожизненные), количество консервативных членов органа достигло шести человек. Это даёт республиканцам надежду на то, что в случае спорных результатов суд вынесет решение в их пользу. Но стоит помнить, что не это гарантия — Верховный суд дорожит своей репутацией непартийного органа.

Для победы Трампу необходима комбинация всех этих факторов, что выглядит почти невероятным сценарием развития событий. Но он не исключён, поэтому политологи в этом году гораздо осторожнее в своих прогнозах относительно результатов голосования.