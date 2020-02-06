Процесс импичмента президента США Дональда Трампа, тянувшийся более трёх месяцев, наконец завершился. Как и ожидалось, глава государства был оправдан по обеим статьям — злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. И вопреки надеждам своих противников, он выиграл от этой истории больше, чем проиграл. Рейтинг Трампа достиг исторического максимума, президентская кампания получила новый толчок, а партия и избиратели-республиканцы ещё больше сплотились вокруг него.

Для того, чтобы отстранить президента от власти, демократам требовались голоса двух третей сената, то есть все, что у них имелись, плюс 20 республиканцев-перебежчиков. На такие цифры нельзя было надеяться, но часть сенаторов-республиканцев всё же выражали готовность осудить Трампа. Среди них были Сюзан Коллинс, Лиза Мурковски, Ламар Александер, Роб Портман и Митт Ромни. В итоге отважился на это только Ромни: бывший кандидат в президенты имеет собственную базу поддержки в родном штате Юта, поэтому мог позволить себе такие вольности. Он проголосовал за импичмент Трампа только по одному обвинению. Из-за этого итоги голосования по двум статьям получились разными: 52 против 48 за оправдание по обвинению в злоупотреблении властью и 53 против 47 за оправдание по обвинению в препятствовании работе Конгресса.

White House/via Globallookpress.com

Республиканские сенаторы вряд ли так единогласно одобряют поступок президента, послуживший поводом к импичменту. Но они оправдали Трампа отнюдь не из страха перед президентским гневом. Нынешний глава Белого дома пользуется беспрецедентной популярностью среди избирателей-сторонников Республиканской партии. Последний опрос Gallup показал, что его работу одобряют 89% республиканцев. Поэтому, проголосовав за импичмент Трампа, сенаторы рисковали потерять поддержку электората и не избраться на следующий срок.

Сплочение партии вокруг фигуры Трампа — один из главных итогов импичмента. Республиканцы попались в ловушку последовательных действий: в течение трёх месяцев им приходилось всячески защищать президента, просто потому что его импичмент ударил бы по партии в целом. Теперь им будет сложнее осуждать его за что-либо в будущем, ведь своими заявлениями они уже записались в число его безоговорочных сторонников. Трамп, ещё три года назад новичок и аутсайдер в Республиканской партии, сегодня стал её ядром.

Ещё одно важное приобретение для Трампа касается его избирательной кампании. В 2016 году он въехал в Белый дом во многом на имидже «народного кандидата», человека, выступающего против вашингтонского истеблишмента, «болота», как он окрестил его. Но став президентом, он автоматически и стал частью истеблишмента. Получение реальной власти, вхождение в элиты — всегда вызов для политиков-популистов. Когда наступает момент переизбрания, им уже сложнее эксплуатировать лозунг «я против элит». Демократы, показательно попытавшись выгнать Трампа из Белого дома, сделали большой подарок его кампании по переизбранию. Теперь ничто не мешает ему ещё раз провернуть трюк с войной против «болота», частью которого, впрочем, как показал процесс импичмента, он так и не стал. Он уже это делает.

Радикальные левые, не делающие ничего демократы, хотят не справедливости, когда пытаются подвергнуть меня импичменту, — написал Трамп в Twitter. — Они просто хотят дестабилизировать Республиканскую партию, чтобы лучше выступить на выборах 2020 года, включая Палату представителей и Сенат. Они играют с людьми, заходя так далеко!

Кроме того, окончание расследования связей Трампа с Кремлём и оправдание его действий в отношениях с Украиной подводят черту под словесными обвинениями его противников. Сенат и команда спецпрокурора Роберта Мюллера официально подтвердили, что президент не совершал преступлений, и этот аргумент глава Белого дома теперь сможет неоднократно приводить в свою пользу в будущем.

White House/via Globallookpress.com

Аналитики с самого начала предсказывали, что импичмент может обернуться против демократов. Не могла не принимать это во внимание и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, объявляя о запуске процедуры в конце октября. На самом деле она сама долгое время сопротивлялась призывам своих коллег попытаться наконец отстранить президента от власти. Но звонок Трампа украинскому президенту Владимиру Зеленскому стал переломным моментом: Пелоси почувствовала, что если не уступить запросам конгрессменов-демократов, партия может потерять поддержку своей целевой аудитории. Увы, результаты процесса оказались куда более скромными, чем прогнозировалось: рейтинг главы государства не пострадал, а достиг исторического максимума 49%, мнение американцев о Трампе мало поменялось, а «жирное пятно» на его президентстве может поблёкнуть уже к ноябрю, когда состоятся президентские выборы.