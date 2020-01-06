https://static.news.ru/photo/67f1a86c-30de-11ea-a8d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединённые Штаты будут следовать законам вооружённого конфликта в отношении Ирана.

На встрече с главой ведомства журналисты спросили его, будут ли американские военные атаковать культурные объекты Ирана. Эспер заявил, что США «будут следовать законам военного конфликта», но не стал уточнять, значит ли его ответ отсутствие намерения совершать подобные удары, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад.