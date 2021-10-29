От Трампа потребовали сдать исходный код его соцсети

Бывшему президенту США Доанльду Трампу угрожают отзывом лицензии на открытое программное обеспечение, которое якобы используется в его новой социальной сети Truth Social. С заявлением выступил глава компании Mastodon Юджин Рочко в Twitter.

Похоже, что новая социальная сеть, которой владеет бывший президент США Трамп, так называемая Truth Social, использует исходный код Mastodon с различными добавлениями, — заявил Рочко.

Проект Mastodon позиционирует себя как социальную сеть без рекламы и корпоративного контроля, при этом имеющую этичный дизайн.

По словам Рочко, в основе социальной сети Трампа лежит открытый код именно его платформы. Условием использования продукта является открытие доступа к продуктам на его основе. Таким образом. Трамп должен предоставить доступ к коду.

В соответствии с лицензией AGPLv3 после уведомления от правообладателя у Truth Social есть 30 дней, чтобы исполнить требование, или лицензия может быть отозвана безвозвратно, — заявил глава Mastodon.

При этом, чем грозит отзыв лицензии, автор заявления не уточняет. Также он не сообщает, на основании чего делает вывод, что в основе соцсети Трампа лежит открытое ПО. При этом Рочко подчёркивает, что соцсеть Трампа заявляет все права на код, фото- и видеоконтент.

Ранее компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group объявила о создании новой соцсети Truth Social. По задумке авторов проекта, она должна стать «соперником либеральных СМИ». В настоящее время приложение доступно в AppStore, но только для предзаказа. Полноценно пользоваться им можно будет с февраля 2022 года. Компания, намеренная заниматься хостингом платформы, ожидает подключения порядка 75 млн пользователей.