Владимир Путин поручил российским губернаторам самостоятельно определить меры по борьбе с коронавирусом в своих регионах. Таким образом, Россия оказалась в непривычной для себя ситуации, когда инициатива должна исходить от федеральных единиц, а не от центральных властей, которые все годы, наоборот, лишали руководителей областей самостоятельности. Между тем в США губернаторы начали действовать ещё до того, как Белый дом признал серьёзность угрозы COVID-19. Впрочем, децентрализованный подход, как считают местные аналитики, пока больше мешает Америке бороться с вирусом, чем помогает.

Власти американских штатов всегда имели довольно широкие полномочия по борьбе с кризисами и запрашивали федеральную помощь только в случае серьёзных стихийных бедствий вроде ураганов. Уникальность сложившейся ситуации заключается в том, что «ураган» на этот раз накрыл не несколько штатов, а всю страну, поэтому федеральных ресурсов на всех не хватает.

Не поступает от Вашингтона и достаточно чётких указаний о том, как нужно действовать. Президент Дональд Трамп, например, до сих пор не объявил общенациональный карантин, оставив этот вопрос на усмотрение губернаторов.

В результате восемь штатов продолжают притворяться, что ничего не происходит, пока другие регионы закрывают школы и запрещают своим жителям выходить из дома.

Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Wire/ТАСС

Так, глава Огайо Марк Девайн стал главным поборником жёстких мер по сдерживанию инфекции, первым среди всех губернаторов объявив о закрытии школ и отложив праймериз. Несмотря на то, что он республиканец, такой подход вынудил его вступить в полемику с президентом, который, как известно, считает карантин вредным для экономики.

Когда люди умирают, когда они не чувствуют себя в безопасности, экономика должна отступить на второй план, — возразил Трампу Девайн.

Такого же мнения придерживается губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который 19 марта распорядился о закрытии всех предприятий, не являющихся жизненно важными, а граждан обязал сидеть дома. Эти меры помогли обуздать рост числа заболевших, за что Ньюсом, когда-то непримиримый противник Трампа, даже получил похвалу от президента.

А вот губернатор Флориды Рон Десантис, напротив, возглавляет штаб «коронавирус-диссидентов». В то время как власти Нью-Йорка выгоняли на улицы города мобильные морги, жители Флориды продолжали веселиться на переполненных пляжах — никаких особенных мер социального дистанцирования в штате не вводилось. Только под нарастающим давлением экспертов Десантис сначала ввёл обязательный карантин для приезжающих из «неблагополучных» Нью-Йорка и Луизианы. Лишь 1 апреля, после обращения генерального хирурга США, губернатор объявил о закрытии части общественных учреждений.

Флорида Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впрочем, Десантису, в отличие от его коллег-губернаторов, стоит беспокоиться меньше всего — его штат получает помощь от федерального правительства в первую очередь. Из-за того, что голоса густонаселённой Флориды чрезвычайно важны для переизбрания Трампа.

Президент знает, что Флорида может обеспечить ему второй срок, поэтому когда Десантис что-то говорит, это многое значит, — приводит The Washington Post слова источника в Белом доме. — Он очень внимателен ко всем просьбам Флориды.

Однако не всем так повезло, как Флориде. Другие губернаторы вынуждены сражаться за материалы для борьбы с коронавирусом — маски, респираторы и аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Так как федеральной помощи хватает не всем, часть необходимого приходится закупать за счёт местных бюджетов, чаще всего по завышенной стоимости. Рынок медицинского оборудования США превратится в аукцион: товар получает тот, кто предложит лучшую цену. Сражаться за ресурсы между собой губернаторы вынуждены ещё потому, что от этого зависит их переизбрание, то есть фактически политическое выживание.

Как вам такое: компания звонит вам и говорит: «Знаете, Калифорния только что обставила вас». Это всё равно, что торговаться за аппарат ИВЛ на eBay с 50 другими штатами, — пожаловался губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Нью-Йорк в наибольшей степени среди американских штатов пострадал от пандемии, поэтому Коумо — ёще одна передовая фигура борьбы с коронавирусом в США. Но отнести его к однозначным победителям нельзя: хотя сейчас губернатор работает практически круглые сутки, многие аналитики соглашаются , что Нью-Йорк запоздал с ограничительными мерами, и это предопределило размах бедствия в мегаполисе, а также в его окрестностях.

Для губернаторов происходящее стало тестом, — отмечает издание USA Today. — Им приходится выступать перед взволнованной публикой, сражаться друг с другом за дефицитные аппараты ИВЛ и иногда вступать в перепалки с президентом о том, что федеральное правительство должно им предоставить.

Причём, учитывая известную обидчивость Трампа, требуя что-то от центральных властей, губернаторам нужно тщательно выбирать выражения. Иначе в отместку президент заставит их разбираться с кризисом своими силами. Так, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли за публичную критику действий Белого дома получил от Трампа прозвище «змей». По сообщению Politico, глава государства перестал с ним общаться, хотя начальник штаба по борьбе с COVID-19 Майк Пенс продолжает поддерживать связь с опальным политиком.