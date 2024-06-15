Предвыборный опрос показал честное отношение американцев к Байдену и Трампу Четверть американцев не поддерживают ни Трампа, ни Байдена

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Четверть американцев на предстоящих президентских выборах не хотят поддерживать ни нынешнего главу государства Джо Байдена, ни бывшего Дональда Трампа, показал опрос Pew Research Center. Участие в нем приняли свыше 8,6 тысячи граждан.

36% американцев положительно относятся к Трампу и отрицательно к Байдену. Симпатию к Байдену и негатив к Трампу испытывают почти столько же — 34%. Отрицательно к кандидатам относятся 25% американцев и только 3% симпатизируют им обоим, — показали результаты опроса.

Также в результатах исследования отмечается, что подобный негатив к кандидатам, по данным американского исследовательского центра, было только в 2016 году, когда кандидатами были Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Ими были недовольны 20% американцев.

Недавно ВЦИОМ выяснил, что президенту России Владимиру Путину доверяют 81,4% опрошенных, 78,7% россиян одобряют его работу. На прямой вопрос о доверии Мишустину ответили положительно 63,8% респондентов, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 30,3%, главе «Справедливой России — Патриоты — За правду» Сергею Миронову — 27,3%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 21,6% и главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,8%. Уровень поддержки «Единой России» за неделю повысился до 41,4%.