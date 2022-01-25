«Ничего личного»: Байден извинился за оскорбление журналиста Fox News

Журналист FoxNews Питер Дуси, которого президент США Джо Байден назвал «сукиным сыном», рассказал, что американский лидер позвонил ему через час после случившегося и извинился. Мужчина отметил, что не держит зла на главу Белого дома, а факт личного звонка был ему тем более приятен, сообщает FoxNews.

Он сказал: «Ничего личного, приятель». Мы договорились о том, что надо двигаться дальше. Я сказал, что и далее буду задавать вопросы, которые не задают другие журналисты. Он сказал: «Ты должен», так что я продолжу делать это, — сказал Дуси.

Журналист признался, что президент разрядил обстановку и телефонный разговор прошёл хорошо. Ситуацию он назвал пройденной и добавил, что президент может называть его как угодно, «лишь бы он продолжал говорить».

Байден произнёс на камеру слова «тупой сукин сын», отвечая на вопрос журналиста Fox News Дуси об инфляции в стране. Инцидент произошёл после речи политика в Белом доме, где он участвовал во встрече Совета по защите конкуренции.

Позже Дуси признался, что в толпе не расслышал ответа Байдена на свой вопрос. Выступая на Fox News, он в шутку согласился с президентом о том, что тот — сукин сын, поскольку «никто не провёл фактчек и не сказал, что это неправда».

Ранее Байден выступал перед студентами Академии береговой охраны в штате Коннектикут. В ходе своей речи политик неудачно пошутил и оскорбил слушателей. Он назвал береговую охрану «твёрдым ядром Военно-морского флота во время войны», однако не нашёл ответную реакцию публики и назвал ту скучной.