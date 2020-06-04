Невеста хоккеиста Панарина рассказала о беспорядках в США

https://static.news.ru/photo/35b9c894-a446-11ea-b691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Невеста российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина рассказала о беспорядках, погромах и мародёрстве в городах США. По словам Алисы Знарок, агрессивные действия части протестующих перетягивают внимание от проблемы полицейского насилия, которая стала причиной протестов.

К сожалению, помимо мирных демонстраций, шествий и протестов, люди пользуются этой ситуацией. Начинаются беспорядки. Грабят магазины, рестораны. Крушат всё на своём пути, — цитирует девушку «Газета.Ru».

По словам Знарок, в штате Коннектикут, где она живёт с Панариным, проходили только мирные демонстрации, но в соседнем Нью-Йорке «всё очень страшно».

Как писал NEWS.ru, после убийства полицейскими темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в американских городах начались акции протеста, многие из которых переросли в беспорядки с погромами и мародёрством. Столкновения случились почти в 30 штатах.