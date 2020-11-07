Нетаньяху поздравил с победой Байдена и поблагодарил Трампа

https://static.news.ru/photo/30b32164-2188-11eb-8f61-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал поздравление Джо Байдену с победой на выборах президента США. Он назвал его другом своей страны.

Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Джо, у нас давние и тёплые отношения на протяжении примерно 40 лет, и я знаю вас как большого друга Израиля. Я жду совместной работы с вами обоими для укрепления особенного альянса между США и Израилем, — написал он в Twitter.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris . Joe, weâve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

Нетаньяху обратился и к Трампу. Израильский премьер поблагодарил политика, который пока ещё остаётся президентом США. Он отметил заслугу республиканца в развитии своего государства.

Спасибо, Дональд Трамп, за дружбу, которую вы продемонстрировали в отношении Государства Израиль и лично меня, за признание Иерусалима и Голан, за противостояние Ирану, за исторические мирные соглашения и за вознесение американо-израильских отношений на беспрецедентные высоты, — высказался Нетаньяху.

Ранее американские СМИ сообщили, что Байден выиграл выборы, набрав 273 голоса выборщиков из 270 необходимых. Сам 77-летний демократ в своём выступлении назвал себя «избранным президентом» США. В его адрес поступило уже множество поздравлений от глав государств со всего мира. Вместе с ним пост вице-президента заняла Камала Харрис — впервые на этой должности оказалась темнокожая женщина.

Однако Трамп не собирается признавать поражение. Он намерен отстаивать свою правоту в суде. В ходе подсчёта голосов он неоднократно заявлял о фальсификации результатов выборов.

Как писал NEWS.ru, Баден пообещал стать лидером, который объединяет страну, а не разделяет её. Для американцев, отметил он, пришло время отложить в сторону жёсткую риторику и перестать считать врагами тех, кто голосовал за противоположного кандидата.