Объект, похожий на фрагмент космического аппарата, нашли в Орегоне

https://static.news.ru/photo/ec945b26-9a20-11eb-b591-96000091f725_660.jpg Фото: spacex.com

Руководство округа Линкольн (штат Орегон, США) рассказало о находке у берегов залива Алси: к суше прибило объект, похожий на часть комического аппарата. Чиновники приняли «нечто» за деталь ракеты SpaceX, но в компании не смогли этого подтвердить.

Про обугленный предмет стало известно 9 апреля. Местный рыбак на время перенёс его к одному из ближайших предприятий, говорится в пресс-релизе окружного шерифа.

SpaceX не смогла определить, является ли объект составным элементом одного из космических аппаратов компании, однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления, — рассказали в офисе полиции Линкольна.

В конце марта 2021-го многие жители Орегона видели в небе полоски света, которые, по данным властей, могли быть следом от обломков аппарата SpaceX. Похожие вспышки наблюдали в штате Вашингтон. Позже SpaceX забрала оттуда — из Вашингтона — рухнувшую часть Falcon 9.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британский спутник OneWeb и аппарат интернет-связи Starlink американской SpaceX в прошлые выходные (3–4 апреля) приблизились друг к другу на опасно малое расстояние, но столкновения удалось избежать, рассказали журналисты со ссылкой на представителей космических сил США и OneWeb.