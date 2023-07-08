Названы страшные последствия передачи кассетных боеприпасов Киеву Экс-разведчик США Риттер допустил применение кассетных боеприпасов ВСУ против гражданских

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Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, потому что у США закончились обычные 155-миллиметровые фугасные снаряды для ВСУ, рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с РИА Новости. По его словам, артиллерийский снаряд М864 калибра 155 мм не используется американской армией с 2016 года из-за несовместимости с моральными стандартами, установленными США. При этом Риттер не согласился с мнением, что коэффициент неразорвавшихся боеприпасов составляет лишь 1%.

Когда были разработаны М864, их коэффициент неразорвавшихся боеприпасов составлял 14%. Были предприняты некоторые усовершенствования, чтобы попытаться снизить коэффициент до уровня ниже 3%. Но эти системы не получали обслуживания. Они лежали на складах 7 лет. Так что у них будет очень высокий коэффициент неразорвавшихся боеприпасов, — заявил он.

Риттер назвал эти снаряды почти бесполезными против российских оборонительных позиций. При этом он допустил, что украинская армия начнет применять кассетные боеприпасы против гражданских целей, как это было в случаях с Донецком и Луганском, и тогда, по словам экс-разведчика, «мы увидим рост смертей среди мирного населения».

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи. Украина, как утверждается, предоставила письменные гарантии, что минимизирует риски для гражданского населения.