Названы страны, которые мешают США вести свою политику на Украине WP: Индия, Бразилия, Пакистан и Египет препятствуют политике США в украинском кризисе

Фото: Rod Lamkey - Cnp/Global Look Press

Индия, Бразилия, Пакистан и Египет демонстрируют уклончивость по некоторым вопросам, связанным с украинским кризисом, создавая препятствия для политики США, пишет Washington Post. Упомянутые страны «ждут» развития конфликта между США и союзом России и Китая.

Утекшие данные разведки, ранее не разглашенные, позволяют лучше понять трудности, с которыми сталкивается Байден в поиске глобальной поддержки своих усилий, отмечает газета. В марте глава МИД Пакистана Хина Раббани Кхар заявила о невозможности поддерживать нейтралитет между Китаем и США, подчеркнув «реальное стратегическое партнерство» с Китаем.

Как сообщает газета, один из документов раскрывает, что перед голосованием по антироссийской резолюции в ООН пакистанское правительство ожидало давления со стороны Запада на поддержку соответствующей резолюции. Однако США не смогли добиться такого решения от Пакистана, который воздержался при голосовании.

По данным разведки, в феврале подобной политике придерживалась и Индия. 22 февраля советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджит Довал провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.