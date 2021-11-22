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Названо имя подозреваемого в наезде на людей в Висконсине

Рэпера Дэррела Брукса заподозрили в наезде на людей в США
12:41, 22 ноября 2021
Названо имя подозреваемого в наезде на людей в Висконсине Фото: WaukeshaPD/facebook.com
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Въехавшим на автомобиле в участников рождественского парада в американском городе Уокешо (штат Висконсин), по предварительным данным, является рэпер Дэррел Брукс, известный под псевдонимом MathBoi Fly. Музыканта ранее обвиняли в домашнем насилии и сопротивлении полиции. Об этом сообщает телеканал Fox6.

Отмечается, что в одном из клипов рэпера на заднем фоне видна машина. По предварительной информации, именно на ней он въехал в участников рождественского парада. Брукс уже был осуждён за домашнее насилие и тогда был отпущен под залог.

Ранее автомобиль врезался в толпу людей на рождественском параде в городе Уокешо в США. Среди тех, на кого наехал внедорожник, были и участницы коллектива «Танцующие бабушки». Водитель, въехавший в толпу, открыл стрельбу из окна и скрылся. 

В результате пять человек погибли, ещё 40 получили травмы. Многие из пострадавших самостоятельно добираются до больниц. Подозреваемый задержан. Полиция не исключает, что произошедшее может быть террористическим актом.

Расследование инцидента продолжается. Федеральное бюро расследований США по штату Висконсин в рамках стандартной практики оказывает поддержку местным правоохранителям.

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