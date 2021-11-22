Названо имя подозреваемого в наезде на людей в Висконсине

Въехавшим на автомобиле в участников рождественского парада в американском городе Уокешо (штат Висконсин), по предварительным данным, является рэпер Дэррел Брукс, известный под псевдонимом MathBoi Fly. Музыканта ранее обвиняли в домашнем насилии и сопротивлении полиции. Об этом сообщает телеканал Fox6.

Отмечается, что в одном из клипов рэпера на заднем фоне видна машина. По предварительной информации, именно на ней он въехал в участников рождественского парада. Брукс уже был осуждён за домашнее насилие и тогда был отпущен под залог.

Darrell E. Brooks, black male, late 30s is the suspect in custody in Waukesha. — Karol Markowicz (@karol) November 22, 2021

Ранее автомобиль врезался в толпу людей на рождественском параде в городе Уокешо в США. Среди тех, на кого наехал внедорожник, были и участницы коллектива «Танцующие бабушки». Водитель, въехавший в толпу, открыл стрельбу из окна и скрылся.

В результате пять человек погибли, ещё 40 получили травмы. Многие из пострадавших самостоятельно добираются до больниц. Подозреваемый задержан. Полиция не исключает, что произошедшее может быть террористическим актом.