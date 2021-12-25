Находившегося в розыске преступника поймали благодаря фото с Санта-Клаусом

В США снимок с Санта-Клаусом выдал преступника, который находился в розыске. Тем более что для более эффектного снимка он вместе с другом выставил напоказ пачки денег и пистолет. Фото с оружием насторожило пользователей соцсетей. Они обратились в полицию, а там узнали беглеца, сообщает РЕН ТВ.

Снимок был сделан в торговом центре в городе Батон-Руж и распространился в соцсетях в декабре. На этом фото 29-летний Альмонзо Пол позировал рядом с Санта-Клаусом и со своим другом.

Ранее сообщалось о массовой драке Дедов Морозов в Москве. На видео, появившемся в соцсетях, видно, как восемь человек в костюмах Дедов Морозов на входе в торговый центр наносят друг другу серьёзные удары. Один из новогодних персонажей оказался на земле, но и там его продолжил бить коллега. Два других Деда Мороза также устроили спарринг. Что стало причиной драки, не сообщается.