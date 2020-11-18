Мягкий госпереворот: Трамп гонится за аурой победителя

Американские СМИ всерьёз задались вопросом, не готовит ли президент Дональд Трамп государственный переворот, чтобы остаться у власти. Подобные страхи появились ещё до выборов и только усилились, когда проигравший голосование Трамп завалил штаты судебными исками с требованием пересчитать голоса. Эксперты считают, что «переворот» — не совсем правильное слово, но то, что сейчас происходит в США, серьёзно угрожает демократии.

Кампания Дональда Трампа подала иски об остановке подсчёта голосов и якобы имевшем место мошенничестве в нескольких колеблющихся штатах сразу после появления первых результатов президентских выборов. На данный момент количество судебных исков насчитывает 17, они были поданы в том числе в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Аризоне и Джорджии. Пока что голоса решили пересчитать только в Джорджии, но не по требованию президента, а потому что разрыв между кандидатами составил всего 0,3% голосов. Все уже вынесенные решения суда были не в пользу Трампа.

По данным изданий Axios и The New York Times, в Белом доме обсуждается другая схема сохранения Трампа у власти. В некоторых колеблющихся штатах, отошедших в копилку Байдена, например, в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, местные легислатуры находятся под контролем республиканцев. Так как именно законодательные органы утверждают список выборщиков, которые будут избирать президента, теоретически легислатуры могут проигнорировать результаты народного голосования и утвердить протрамповский список.

Joel Lerner/Global Look Press

Такого никогда не случалось на практике и вряд ли случится на этот раз. Тем не менее к этому призвали ряд известных республиканских активистов, включая Тома Фиттона, Шона Ханнити, Марка Левина и Кена Старра, а также сенатор Линдси Грэм и губернатор Флориды Рон Десантис, что только подогрело страхи противников Трампа.

Опасений сторонникам теории переворота добавило то, что глава Белого дома внезапно уволил главу Пентагона Марка Эспера сразу после выборов. Эспер считался лоялистом Трампа во всём, кроме одного: в июне он публично отказался задействовать армию для разгона протестов, несмотря на давление со стороны президента. Увольнение главы Пентагона, таким образом, может свидетельствовать о том, что Трамп готовится к борьбе с массовыми беспорядками и хочет быть уверен, что на этот раз военные его не подведут. Ведь лояльность силовиков — залог успеха любого государственного переворота.

Впрочем, специалисты считают подобные страхи преувеличенными. Как подчеркнул эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в разговоре с NEWS.ru, у Трампа нет никаких шансов остаться в Белом доме.

У Трампа нет возможностей, и суды он проиграл. Советник по национальной безопасности О'Брайан уже заявил, что Байден выигрывает и они обеспечат профессиональную передачу дел в Совете нацбезопасности. Поезд ушёл... Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Американские специалисты по праву тоже полагают, что «переворот» — не совсем точное слово, чтобы описать то, что творится в США. Трамп пытается добиться второго срока через суды или с помощью лазеек в законодательстве, в то время как в ходе переворотов политики и военные прямо нарушают конституцию и силовыми методами захватывают власть. Даже если президент, срок полномочий которого истекает 20 января, решит привлечь военных для сохранения власти, вряд ли большинство из них ему подчинится, так как Вооружённые силы США не лояльны лично Трампу.

US Army/Global Look Press

Так, в частности, полагает доцент Школы политики, безопасности и международных отношений Университета Центральной Флориды Джонатан Пауэлл. Гораздо сильнее его беспокоят попытки Трампа посеять сомнения в честности избирательной системы США. Утрата доверия граждан к демократическим институтам, по его мнению, может стать первым шагом на пути к авторитаризму.

Даже если в данный момент речь не идёт ни о каком перевороте, определённо, это очень тревожный знак для американской демократии в будущем, — уточнил Джонатан Пауэлл. — Это именно то, что может подточить доверие общества к нашим институтам, а возможно, и сами институты.

Координатор исследований Центра международных отношений и политики Университета Карнеги — Меллона Джон Чин согласен , что сегодня вряд ли можно говорить о готовящемся перевороте. Прежде всего, поддержка Трампа в среде силовиков довольно низка. Скорее всего, судебными исками и громкими заявлениями о своей победе миллиардер просто готовит почву для достойного ухода из Белого дома. Аура победителя, у которого просто украли триумф, необходима ему для продолжения карьеры предпринимателя, ведь мир бизнеса не переносит неудачников. Кроме того, не исключено, что Трамп собирается снова баллотироваться в 2024 году, а с позиции «жертвы заговора» вести кампанию легче, чем с позиции проигравшего.