Молодежь отмечает «победу Байдена» в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/cd5150d4-209a-11eb-b850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Сотни молодых людей собрались в Вашингтон-сквере на Манхэттене, чтобы отметить «победу Джо Байдена», несмотря на то, что результаты голосования ещё неизвестны. В Нью-Йорке народ танцует, поёт под гитару, некоторые разложили на земле свои картины.

Шествие в поддержку начали сотни людей, часть из них поддерживает Байдена, часть — держит нейтралитет по отношению к обоим кандидатам в президенты, сообщает РИА Новости. В толпе мелькают транспаранты против действующего президента Трампа.

Люди скандируют:

Мы сделали это, черт возьми! Цифры не лгут!

В интервью журналистам люди поясняют, что происходящее — празднование «поражения Трампа». Но только на проигрыше действующего президента в выборах американцы останавливаться не собираются. Они хотят добиться выполнения предвыборных обещаний от Байдена и Камалы Харрис.

От Байдена люди ожидают решение проблемы с коронавирусом. Трампа кое-кто из собравшихся называет «фашистом». Многие, кто пришёл поучаствовать в акции, уверены, что уже победил Байден. Он скандируют: «К чёрту Трампа!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что активисты митингуют у стен Белого дома в Вашингтоне против действующего президента Трампа. Они призывают посчитать все голоса по итогам выборов главы государства.