Молодежь отмечает «победу Байдена» в Нью-Йорке

Сотни молодых людей собрались в Вашингтон-сквере на Манхэттене, чтобы отметить «победу Джо Байдена», несмотря на то, что результаты голосования ещё неизвестны. В Нью-Йорке народ танцует, поёт под гитару, некоторые разложили на земле свои картины.
Шествие в поддержку начали сотни людей, часть из них поддерживает Байдена, часть — держит нейтралитет по отношению к обоим кандидатам в президенты,
Люди скандируют:
Мы сделали это, черт возьми! Цифры не лгут!
В интервью журналистам люди поясняют, что происходящее — празднование «поражения Трампа». Но только на проигрыше действующего президента в выборах американцы останавливаться не собираются. Они хотят добиться выполнения предвыборных обещаний от Байдена и Камалы Харрис.
От Байдена люди ожидают решение проблемы с коронавирусом. Трампа кое-кто из собравшихся называет «фашистом». Многие, кто пришёл поучаствовать в акции, уверены, что уже победил Байден. Он скандируют: «К чёрту Трампа!».
Ранее NEWS.ru сообщал, что активисты митингуют у стен Белого дома в Вашингтоне против действующего президента Трампа. Они призывают посчитать все голоса по итогам выборов главы государства.