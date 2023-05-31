«Крокодиловы слезы»: полковник о жалобах США об истощении запасов оружия Полковник Литовкин назвал «крокодиловыми слезами» жалобы США об истощении запасов оружия

Фото: Airman 1st Class Joseph Morales/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жалобы США об истощении запасов оружия из-за помощи Украине являются не более чем «крокодиловыми слезами», считает полковник в отставке Виктор Литовкин. Комментируя ситуацию «Народным Новостям», он подчеркнул, что такие заявления носят исключительно публицистический характер, так как американский военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжает производить вооружение, активно пополняя запасы на складах.

Это крокодиловы слезы или плач Ярославны, как иногда говорят. Работает вовсю американский военно-промышленный комплекс. <...> Поэтому все эти заявления, скорее, такие публицистические политические заявления. Может быть, еще и с требованием больше денег военно-промышленному комплексу США, увеличить военный бюджет, — пояснил эксперт.

По словам Литовкина, подобная стратегия является привычной для Вашингтона. Он уточнил, что американские военные элиты зарабатывают на всех вооруженных конфликтах, к которым причастны США. Отправка старого оружия подразумевает под собой производство нового, а, значит, ВПК хорошо обеспечен заказами.

Эксперт считает, что США заставляют Запад активно поставлять оружие Украине, чтобы лишить Европу техники и вооружения. После этого Вашингтон начнет продавать свои запасы западным странам, вновь обеспечивая ВПК новыми заказами. Кроме того, на Украине США исследуют возможности собственного нового оружия в боевых условиях.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что у США остались запасы оружия всего на неделю интенсивных боев. Военный уточнил, что население страны не понимает, в каком положении оказалась армия США.