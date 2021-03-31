Консульский округ посольства США расширят на всю Россию

https://static.news.ru/photo/f293e3ee-92b3-11eb-9d3e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Консульский округ посольства Соединённых Штатов с 1 апреля расширят на всю территорию России. Об этом сообщил посол Вашингтона в Москве Джон Салливан.

Прежде он отмечал, что Штаты продолжат работу своего генконсульства в Екатеринбурге. Однако визы с 1 апреля, заметил посол, выдавать не будут.

По словам Салливана, с указанного дня консульский округ США расширят на всю РФ. Посольство страны в Москве будет предоставлять услуги своим гражданам в России. Представители дипломатической миссии также станут по возможности максимально оперативно и эффективно предоставлять визовые услуги.

Мы делаем всё возможное для обеспечения безопасности и благополучия граждан США и облегчения поездок граждан России в Соединенные Штаты, совершаемых на законных основаниях, — приводятся слова Салливана на сайте посольства.

Как ранее передавал NEWS.ru, Вашингтон не отзывал своего представителя Джона Салливана из Москвы. Он останется в российской столице и продолжит поддерживать контакт с властями РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на ежедневном брифинге.

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в российскую столицу после того, как президент США Джо Байден дал интервью, в котором заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».