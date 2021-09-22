Комитет Конгресса США одобрил санкции по «списку Навального»

Комитет по регламенту палаты представителей (нижняя палата Конгресса) США одобрил законопроект о введении санкций против 35 россиян из списка, который публиковали соратники оппозиционера Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщил конгрессмен Пол Массаро. Однако при одобрении Конгрессом введение санкций останется за Белым домом.

Политик опубликовал фотографию документа, где перечислены имена людей, которые могут попасть под ограничения в связи с преследованием Навального. Всего в тексте 35 имён, среди которых председатель правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской области и Санкт-Петербурга Андрей Воробьёв и Александр Беглов, глава ЦИК Элла Памфилова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководитель АП Андрей Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, главы ФСБ (Александр Бортников), ФСИН (Александр Калашников) и Росгвардии (Виктор Золотов), экс-генпрокурор Игорь Чайка, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко. Кроме того, в список попали главы «Роснефти» (Игорь Сечин), «Газпрома» (Алексей Миллер), ВЭБ.РФ (Игорь Шувалов) и ВТБ (Андрей Костин), а также предприниматели Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко. Также под санкции могут попасть телеведущий Владимир Соловьёв и главные редакторы RT и «Первого канала» Маргарита Симоньян и Константин Эрнст .

Санкции планируется ввести в качестве поправок к оборонному бюджету, как это раньше произошло с мерами против трубоукладчиков «Северного потока — 2». Ограничения должен одобрить Конгресс. В этом случае Белый дом должен будет оценить список в течение шести месяцев.

NEW: @KleptoCaucus @RepMalinowski @RepJohnCurtis national defense bill amendment forcing admin to evaluate all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats for sanctions and naming every one of them has been APPROVED by Rules Committee. And that's not all! pic.twitter.com/tKJOB28qyH — Paul Massaro (@apmassaro3) September 22, 2021

В январе соратники Навального публиковали список из людей, которые, по их мнению, должны попасть под западные санкции.

В августе сам Навальный написал колонку о коррупции и борьбе с ней. Он предложил план из пяти пунктов, среди которых санкции против бизнесменов из окружения российского президента.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. В больнице заявили, что не нашли ядов в организме пострадавшего. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Немецкие специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.

2 февраля судья приняла решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», которое в Европейском суде по правам человека признали политически мотивированным. Она приняла такое решение, так как Навальный не отмечался в инспекции ФСИН по условиям испытательного срока, пока находился на лечении в Германии.