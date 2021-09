Комитет Конгресса США одобрил санкции по «списку Навального»

Политик опубликовал фотографию документа, где перечислены имена людей, которые могут попасть под ограничения в связи с преследованием Навального. Всего в тексте 35 имён, среди которых председатель правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской области и Санкт-Петербурга Андрей Воробьёв и Александр Беглов, глава ЦИК Элла Памфилова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководитель АП Андрей Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, главы ФСБ (Александр Бортников), ФСИН (Александр Калашников) и Росгвардии (Виктор Золотов), экс-генпрокурор Игорь Чайка, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко. Кроме того, в список попали главы «Роснефти» (Игорь Сечин), «Газпрома» (Алексей Миллер), ВЭБ.РФ (Игорь Шувалов) и ВТБ (Андрей Костин), а также предприниматели Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко. Также под санкции могут попасть телеведущий Владимир Соловьёв и главные редакторы RT и «Первого канала» Маргарита Симоньян и Константин Эрнст .

Санкции планируется ввести в качестве поправок к оборонному бюджету, как это раньше произошло с мерами против трубоукладчиков «Северного потока — 2». Ограничения должен одобрить Конгресс. В этом случае Белый дом должен будет оценить список в течение шести месяцев.