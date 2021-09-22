Комитет Конгресса США одобрил санкции по «списку Навального»
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
21:24, 22 сентября 2021
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Комитет по регламенту палаты представителей (нижняя палата Конгресса) США одобрил законопроект о введении санкций против 35 россиян из списка, который публиковали соратники оппозиционера Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщил конгрессмен Пол Массаро. Однако при одобрении Конгрессом введение санкций останется за Белым домом.
Политик опубликовал фотографию документа, где перечислены имена людей, которые могут попасть под ограничения в связи с преследованием Навального. Всего в тексте 35 имён, среди которых председатель правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Московской области и Санкт-Петербурга Андрей Воробьёв и Александр Беглов, глава ЦИК Элла Памфилова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководитель АП Андрей Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, главы ФСБ (Александр Бортников), ФСИН (Александр Калашников) и Росгвардии (Виктор Золотов), экс-генпрокурор Игорь Чайка, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко. Кроме того, в список попали главы «Роснефти» (Игорь Сечин), «Газпрома» (Алексей Миллер), ВЭБ.РФ (Игорь Шувалов) и ВТБ (Андрей Костин), а также предприниматели Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко. Также под санкции могут попасть телеведущий Владимир Соловьёв и главные редакторы RT и «Первого канала» Маргарита Симоньян и Константин Эрнст .
Санкции планируется ввести в качестве поправок к оборонному бюджету, как это раньше произошло с мерами против трубоукладчиков «Северного потока — 2». Ограничения должен одобрить Конгресс. В этом случае Белый дом должен будет оценить список в течение шести месяцев.
В январе соратники Навального публиковали список из людей, которые, по их мнению, должны попасть под западные санкции.
В августе сам Навальный написал колонку о коррупции и борьбе с ней. Он предложил план из пяти пунктов, среди которых санкции против бизнесменов из окружения российского президента.
Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. В больнице заявили, что не нашли ядов в организме пострадавшего. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Немецкие специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.
Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.
2 февраля судья приняла решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», которое в Европейском суде по правам человека признали политически мотивированным. Она приняла такое решение, так как Навальный не отмечался в инспекции ФСИН по условиям испытательного срока, пока находился на лечении в Германии.