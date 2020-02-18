https://static.news.ru/photo/cd60e5c2-5290-11ea-88ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

США не выдали визу российскому дипломату Константину Воронцову. По этой причине комиссия ООН по разоружению перенесла начало своей ежегодной сессии на десять дней.

Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на 10 дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности РФ в связи с невыдачей делегату американской визы, — цитирует ТАСС сообщение организации.

Отмечается, что ни одна из стран не стала возражать против такого решения.

NEWS.ru информировал ранее, что верховный комиссар ООН потребовала прекращения боёв в Сирии. По данным организации, во время крупного наступления сирийской армии погибли 100 гражданских лиц. Среди них были 18 женщин и 35 детей.