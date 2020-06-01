Комендантский час не остановил протестующих в Нью-Йорке

Некоторые группы молодых людей, участвовавших в протестах в Нью-Йорке, остались на улицах после наступления в 23:00 (06:00 мск) комендантского часа. Они передвигались по городу и подбирали вещи из магазинов, которые успели ограбить мародёры.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти городов Соединённых Штатов объявляют комендантский час из-за массовых протестов. Такое решение приняли уже в 40 населённых пунктах. Объявление о режиме чрезвычайного положения, который подразумевает комендантский час, сначала сделал глава Аризоны Даг Дьюси. Затем аналогично поступили в некоторых других штатах.
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