Ключевой для республиканцев сенатор США Леффлер ушла на самоизоляцию

Леффлер борется за ключевое место в сенате. В январе в штате пройдут два вторых тура в верхнюю палату Конгресса. Её соперником будет демократ Рафаэль Уорнок, также за ещё одно место сражаются действующий представитель штата в Сенате республиканец Дэвид Пердью и кандидат от Демократической партии Джон Оссофф.

В США продолжается подсчёт голосов за кандидатов в президенты США. Хотя официальный итог ещё не объявлен, демократ Джо Байден уже объявил себя победителем. Соответственно, кресло президента занимает Камала Харрис, которая в таком случае будет председательствовать в Сенате. Если на выборах от Джорджии оба места получат демократы, то представительство партий в Сенате станет равным, и Харрис сможет склонять палату к принятию решений в пользу своей партии.

Если же хотя бы одно место в Джорджии останется за республиканцами, то у них будет преимущество в Сенате в один голос. В такой ситуации потенциально они смогут блокировать решения Байдена и его администрации.

С комментарием о состоянии здоровья выступил её представитель Стивен Лоусон. Он пояснил, что она будет оставаться на карантине до получения отрицательных результатов тестирования.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, напомним, не признаёт своё поражение. Он неоднократно заявлял о множественных нарушениях на избирательных участках.