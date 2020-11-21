Ключевой для республиканцев сенатор США Леффлер ушла на самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/89a74546-2cac-11eb-aaf6-fa163e074e61_660.jpg Келли Леффлер Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Результат ПЦР-теста республиканского сенатора от штата Джорджия Келли Леффлер дал положительный результат. Она ушла на самоизоляцию.

Леффлер борется за ключевое место в сенате. В январе в штате пройдут два вторых тура в верхнюю палату Конгресса. Её соперником будет демократ Рафаэль Уорнок, также за ещё одно место сражаются действующий представитель штата в Сенате республиканец Дэвид Пердью и кандидат от Демократической партии Джон Оссофф.

В США продолжается подсчёт голосов за кандидатов в президенты США. Хотя официальный итог ещё не объявлен, демократ Джо Байден уже объявил себя победителем. Соответственно, кресло президента занимает Камала Харрис, которая в таком случае будет председательствовать в Сенате. Если на выборах от Джорджии оба места получат демократы, то представительство партий в Сенате станет равным, и Харрис сможет склонять палату к принятию решений в пользу своей партии.

Если же хотя бы одно место в Джорджии останется за республиканцами, то у них будет преимущество в Сенате в один голос. В такой ситуации потенциально они смогут блокировать решения Байдена и его администрации.

С комментарием о состоянии здоровья выступил её представитель Стивен Лоусон. Он пояснил, что она будет оставаться на карантине до получения отрицательных результатов тестирования.

У неё нет симптомов, и она продолжит следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний, находясь на карантине до получения убедительных результатов тестов. Подробности последуют, — говорится в сообщении в Twitter сенатора.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, напомним, не признаёт своё поражение. Он неоднократно заявлял о множественных нарушениях на избирательных участках.

My statement on Senator Loefflerâs COVID testing. She has no symptoms and is in good spirits, and appreciates everyoneâs well wishes and support. pic.twitter.com/oHvMlSineD — Stephen Lawson (@StephenLawson_) November 22, 2020

Как писал NEWS.ru, он заявил о достаточном количестве нарушений в ходе выборов. Трамп выразил удивление тем, что Байден уже объявляет имена новых членов администрации.