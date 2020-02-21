https://static.news.ru/photo/620d81d4-54e0-11ea-998d-fa163e074e61_660.jpg Хиллари Клинтон Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон назвала американского лидера Дональда Трампа «марионеткой», которая принадлежит России и её правителю Владимиру Путину.

Таким образом она отреагировала на публикацию газеты The New York Times, согласно которой разведсообщество США 13 февраля провело закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США. На нём обсуждались попытки РФ вмешаться в избирательные процессы в США.

Марионетка Путина вновь взялся за старое, используя помощь России в своих интересах, — считает политик.

По её словам, Трамп без помощи РФ не сможет одержать победу на выборах, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за высказывания, благодаря которым дело об импичменте может быть прекращено. При этом он дал ссылки на статьи западных СМИ, в которых президент Украины заявил о том, что глава США «не делал ничего плохого в отношении Украины» и между ними не было договорённости о предоставлении военной помощи в обмен на расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.