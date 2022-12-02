Канье Уэст выразил симпатию Гитлеру

Фото: Ian West/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, сменившей имя на Ye, заявил в эфире программы InfoWars с участием конспиролога Алекса Джонса, что видит хорошее в диктаторе нацистской Германии Адольфе Гитлере. Певцу надоело, что о рейхсканцлере нельзя говорить, что тот сделал «что-то хорошее». С таким высказыванием Канье выступил на фоне обвинений в антисемитизме.

Я также вижу хорошее в Гитлере. <...> Не позволено открыто говорить, что этот человек сделал что-то хорошее, и мне это надоело. Каждое человеческое существо имеет что-то ценное, что оно привносит в мир. Особенно Гитлер. <...> Это парень, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который я использую, будучи музыкантом, — сказал Уэст.

В комментариях рэпера жестко осудили сторонники разных политических позиций. Один из пользователей назвал выпуск «ужасающей выгребной ямой опасной, фанатичной ненависти к евреям», другие предположили, что у исполнителя проблемы с ментальным здоровьем.

За последние несколько месяцев Уэста широко осудили за его антисемитские ненавистнические высказывания. Adidas прекратил свои деловые отношения с Уэстом, CAA отказалась от него как от клиента, а MRC — от запланированного документального фильма о его карьере. В конце октября Уэст заявил, что потерял $2 миллиарда за один день из-за своих разжигающих ненависть речей.

Ранее Adidas начала расследование утверждения о некорректном поведении рэпера. По данным журнала Rolling Stone, Канье показал сотрудникам компании интимную фотографию своей экс-супруги Ким Кардашьян, а также откровенное видео с ее участием. Также сотрудники заявляют, что рэпер создавал «культуру страха и запугивания», включая «годы словесных оскорблений».